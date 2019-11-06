Tamir için makineye girdi... Sonrası korkunç
Tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti.
GÜNCEL 05.11.2019, 23:34
OLAY, Gaziantep'te akşam saatlerde Organize Sanayi Bölgesindeki bir çikolata fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çoban, bozulan karıştırma makinesini tamir ederken, çalışmaya başlayan makinede sıkıştı.
Çoban’ın sesini duyan çalışanlar, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sıkıştığı makineden çıkartılan Mustafa Çobanın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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