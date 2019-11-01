Tam 65 kilo: Alanya'da balık tutkunları rekor kırdı!
Alanya'da yaşayan ve balık avı tutkunu olan Tayfam Fishing ekibinden Mustafa Yartan, Mustafa Özdemir ve Nuri Kaya yaklaşık 65 kilogram ağırlığında grida cinsi bir balık yakalayarak Alanya rekoru kırdılar.
GÜNCEL 31.10.2019, 10:21
29 EKİM gecesi, tekneyle Alanya açıklarında balık avına çıkan Tayfam Fishing ekibinden Mustafa Yartan, Mustafa Özdemir ve Nuri Kaya, yaklaşık 65 kilogram ağırlığında grida cinsi bir balık yakalayarak Alanya rekoru kırdılar. Asıl adı lahoz olan ancak halk arasında grida balığı olarak bilinen balık görenleri hayrete düşürürken, Alanya sularında daha önce bu büyüklükte bir gridanın ilk kez yakalandığı öğrenildi.
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