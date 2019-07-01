Tam 1 saat müdahale edildi! Gazipaşa'da makilik yangını

Gazipaşa'da çıkan yangında 5 dekar makilik alan yandı. Yangın karadan ve havadan 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Tam 1 saat müdahale edildi! Gazipaşa'da makilik yangını
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GAZİPAŞA'ya bağlı İnceğiz Mahallesi Ürünlüce mevkiindeki makilik alanda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Makilik arazide başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye helikopter, 8 arazöz, 3 acil müdahale aracı, 4 su tankeri ve 15 işçi yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle 5 dekar makilik alan yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 14:57
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