Tam 1 saat müdahale edildi! Gazipaşa'da makilik yangını

GAZİPAŞA'ya bağlı İnceğiz Mahallesi Ürünlüce mevkiindeki makilik alanda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Makilik arazide başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye helikopter, 8 arazöz, 3 acil müdahale aracı, 4 su tankeri ve 15 işçi yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle 5 dekar makilik alan yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 14:57