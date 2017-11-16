Talih Kuşu’ndan yılbaşında 61 milyon

MİLLİ Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlendi. Geçen yıl 60 milyon lira olan büyük ikramiye, böylece yaklaşık yüzde 1,7 arttı, dolar bazında ise geriledi.



Bilet fiyatları değişmedi

Piyango bileti satış fiyatları ise değişmedi. Tam bilet geçen yılki gibi 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek.

Yılbaşı özel çekilişinde verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak.

31 Aralık 2017’de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.



İkramiye dolar olarak azaldı



Büyük ikramiye TL bazında 1 milyon lira artarken, dolar bazında ise geriledi.

Geçen yıl 31 Aralık’ta 60 milyon lira olan büyük ikramiye ile 17,04 milyon dolar alınıyordu. Bugünkü kurla (3,89) hesaplandığında büyük ikramiye yaklaşık 15,7 milyon dolara denk geliyor. Bu da büyük ikramiyenin dolar bazında 1,34 milyon dolar azaldığını ortaya koyuyor.



10 yılda ne kadar arttı?



2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olan büyük ikramiye, 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye 60 milyon lira olmuştu.