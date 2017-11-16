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Talih Kuşu’ndan yılbaşında 61 milyon

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi, geçen yıla göre 1 milyon TL artışla 61 milyon lira olarak belirlendi. Biletler, 29 Kasım Çarşamba günü piyasaya sürülecek. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak...

Talih Kuşu’ndan yılbaşında 61 milyon

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi, geçen yıla göre 1 milyon TL artışla 61 milyon lira olarak belirlendi. Biletler, 29 Kasım Çarşamba günü piyasaya sürülecek. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak...

16 Kasım 2017 Perşembe 08:56
Talih Kuşu’ndan yılbaşında 61 milyon
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MİLLİ Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlendi. Geçen yıl 60 milyon lira olan büyük ikramiye, böylece yaklaşık yüzde 1,7 arttı, dolar bazında ise geriledi.
 
Bilet fiyatları değişmedi
Piyango bileti satış fiyatları ise değişmedi. Tam bilet geçen yılki gibi 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek.
Yılbaşı özel çekilişinde verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak.
31 Aralık 2017’de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.
 
İkramiye dolar olarak azaldı
 
Büyük ikramiye TL bazında 1 milyon lira artarken, dolar bazında ise geriledi. 
Geçen yıl 31 Aralık’ta 60 milyon lira olan büyük ikramiye ile  17,04 milyon dolar alınıyordu. Bugünkü kurla (3,89) hesaplandığında büyük ikramiye yaklaşık 15,7 milyon dolara denk geliyor. Bu da büyük ikramiyenin dolar bazında 1,34 milyon dolar azaldığını ortaya koyuyor.
 
10 yılda ne kadar arttı?
 
2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olan büyük ikramiye, 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye 60 milyon lira olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoTalih KuşuIkramiye
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