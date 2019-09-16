Taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü: 'Kendimi korudum'

DARBEDİLEN Gülhanım Ş. ise, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu taksicidir. Ne olursa olsun kimsenin beni darbetmeye hakkı yok" diye konuştu.

Olay, 9 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Gülhanım Ş., iddiaya göre eve gitmek için bir taksi durdurdu. Taksi sürücüsü Nurettin Yıldırım, başka bir müşteriye gittiğini söyleyip aracına binen Gülhanım Ş.'yi götürmek istemedi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülhanım Ş. taksiden inip aynasını kırdı. Bunun üzerine Yıldırım da aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti.



O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" demesi de dikkat çekti. Bu sırada olay yerinden geçen sürücüler de araçlarından inip Yıldırım'ı durdurdu. Olayın ardından taksi şoförü Nurettin Yıldırım, Gülhanım Ş.'den şikayetçi olurken kadın şikayetçi olmadı.

