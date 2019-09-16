Taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü: 'Kendimi korudum'
Bolu'da aralarında çıkan tartışmada taksisinin dikiz aynasını kıran Gülhanım Ş.'yi sokak ortasında darbeden şoför Nurettin Yıldırım (52), "Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış anlaşılma oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti" dedi
DARBEDİLEN Gülhanım Ş. ise, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu taksicidir. Ne olursa olsun kimsenin beni darbetmeye hakkı yok" diye konuştu.
Olay, 9 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Gülhanım Ş., iddiaya göre eve gitmek için bir taksi durdurdu. Taksi sürücüsü Nurettin Yıldırım, başka bir müşteriye gittiğini söyleyip aracına binen Gülhanım Ş.'yi götürmek istemedi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülhanım Ş. taksiden inip aynasını kırdı. Bunun üzerine Yıldırım da aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti.
O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" demesi de dikkat çekti. Bu sırada olay yerinden geçen sürücüler de araçlarından inip Yıldırım'ı durdurdu. Olayın ardından taksi şoförü Nurettin Yıldırım, Gülhanım Ş.'den şikayetçi olurken kadın şikayetçi olmadı.
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:33
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:28
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|8
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Fatih Karagümrük
|3
|7
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. Bournemouth
|5
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0