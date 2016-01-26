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Taksicilerden trafik sigortası fiyatlarına tepki

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, trafik sigortası fiyatlarını protesto etmek için Türkiye Sigorta Reasürans Birliği önünde basın açıklaması yaptı

Taksicilerden trafik sigortası fiyatlarına tepki

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, trafik sigortası fiyatlarını protesto etmek için Türkiye Sigorta Reasürans Birliği önünde basın açıklaması yaptı

26 Ocak 2016 Salı 09:53
Taksicilerden trafik sigortası fiyatlarına tepki
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İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası, 4. Levent’te bulunan Türkiye Sigorta Reasürans Birliği önünde sigorta fiyatlarını protesto etmek için toplandı. "Trafik Sigortası Fırsatçılığına Son", "Zorunlu Sigortaya Değil, Sorunlu Sigortaya Hayır", "Trafik Sigortasında Soyguna Son" dövizleri taşıyan grup adına İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yahya Uğur basın açıklaması yaptı. Milyonlarca insanın uğramış olduğu haksızlığın sesi oldukları ifade eden Uğur, "Bizler, bu gece burada yüzde 400 oranında artışlara varan trafik sigortası zulmüne karşı sesimizi duyurmak için buradayız. Haklı ile haksızın birbirine karıştığı, haklının da haksız kadar cezalandırıldığı bu sistem hükümetimizin vatandaşlar için yapmış olduğu tavan fiyat uygulamasının özel şirketlerce suistimal edilmesinin bir sonucudur. Bugün burada milyonlarca insanın uğramış olduğu haksızlığın sesi olarak toplandık. Zarar ettiklerini söyleyen sigorta şirketlerinin, trafik sigortası uygulaması hakkında haklı bir gerekçesine üzülerek belirtiyorum ki şahit olamadık. Her gün 45 bin kişi fahiş fiyatlarla sigorta poliçesini ödemek zorunda kalıyor. Emek harcamadan, daha fazla kazanmak için vatandaşa zulüm edenler bu zulme dur demedikçe, biz de eylemlerimize devam edeceğiz" diyerek mevcut fiyatlara tepki gösterdi.
Sigorta şirketlerinin keyfi ödemelerini vatandaşa ödettirdiklerini iddia eden Uğur, "Bu şirketler zorunlu trafik sigortasını suistimal ediyor, keyfe keder harcamalarını sadece zorunlu diye vatandaşa ve biz taksicilere ödetiyorlar. Taksicisinden servisçisine, kamyonetçisinden otobüsçüsüne, motosikletçisinden özel araç sahibine kadar herkes zorunlu zulme uğrayan sigorta şirketlere soruyorum; on yıldır kaza yapmayan birinin geçen yol bin altmış liraya yaptırdığı sigortayı, bu yıl 4 bin 500 liraya yaptırmak zorunda kalmasını hangi işletmecilikle bağdaştırıyorsunuz?" diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından taksiciler slogan atarak trafik sigortası fiyatlarını protesto etti. Grubun dağıldığı sırada bir grup Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametini trafiğe kapatmak istedi. Trafiği kapatmak isteyen grupla bir başka grup arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, araya vatandaşların girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.

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Son Güncelleme: 26.01.2016 09:54
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Taksiciler Esnaf OdasıTrafik SigortasıFiyat
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