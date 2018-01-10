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Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Taksici aracında ölü bulundu

Beşiktaş'ta park halindeki bir taksinin sürücüsü aracı içinde ölü olarak bulundu

Taksici aracında ölü bulundu

Beşiktaş'ta park halindeki bir taksinin sürücüsü aracı içinde ölü olarak bulundu

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
Taksici aracında ölü bulundu
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İSTANBUL Beşiktaş'ta bir taksici aracında ölü bulundu. Yıldızposta Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında, cadde kenarında park halindeki taksinin içindeki sürücüyü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerini de çağırdı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, taksi şoförü Zafer Çelik'in (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çelik'in cesedi Beşiktaş'taki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. 

Sağlık ekipleri ilk incelemede olayın kalp krizinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde dururken vücudunda herhangi bir kesit ve yara izine rastlanmayan Çelik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
TaksiciÖlümKalp Krizi
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