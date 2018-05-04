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‘Taksi hassasiyeti’ iletildi

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı üyeleri yeni seçilen Alanya Şoförler Nakliyeciler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Çalış’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu

‘Taksi hassasiyeti’ iletildi

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı üyeleri yeni seçilen Alanya Şoförler Nakliyeciler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Çalış’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu

04 Mayıs 2018 Cuma 11:35
‘Taksi hassasiyeti’ iletildi
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ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyeleri görevine yeni seçilen Alanya Şoförler Nakliyeciler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Çalış’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, üyeler Elvan Güneş, Kerim Yılmaz, Yakup Uslu ve Seda Özbek’in ziyaretinde Başkan Çalış’a sektörün özellikle taksi esnafına yönelik olan hassasiyeti dile getirildi. Aynı zamanda ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi de olan Çalış, göreve yeni geldiklerini fakat vaatleri olan düzeni ve projeleri hızla hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını, ALTAV yönetimiyle birlikte ahenk içinde başarılı işler yapacaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaTurizmALTAV
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