Taksi durağında silahlar çekildi: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

TAKSİ durağında silahlar çekildi.Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimli Mahallesi'ndeki bir taksi durağının önünde duran baba Mehmet (53) ve oğlu Hasan Oğuz (28) ile bir grup arasında tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Mehmet Oğuz olay yerinde, Hasan Oğuz ise kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Baba ile oğulun cesetlerinin kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğü önünde toplanan yakınları, sinir krizi geçirdi.
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