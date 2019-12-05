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Taklit çantalar pazarda 2 bin 600 lira: 'Bu tezgahçıların kadınları üzmeye hakkı yok'

Dünyaca ünlü markaların çanta ve cüzdanlarının taklitleri pazar tezgahlarında 2 bin 600 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor. Alışverişe çıkan kadınlar fiyatların çok yüksek olduğunu söylerken modacı Muammer Ketenci "Bu tezgahçıların kadınları üzmeye hakkı yok. Bence devletin el atması gerekiyor. Bunları toplattırması gerekiyor" diye konuştu.

GÜNCEL 05.12.2019, 15:39
Taklit çantalar pazarda 2 bin 600 lira: 'Bu tezgahçıların kadınları üzmeye hakkı yok'
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YEŞİLKÖY'DEKİ sosyete pazarında satılan ünlü marka taklidi çantaların fiyatları 2 bin 600 liraya kadar çıkarken, cüzdanlar ise 70 ile 650 lira arasında alıcı buluyor. Dünyaca ünlü iki İtalyan markasının çantalarının orjinallerinin fiyatı 40-80 bin lira arasında. Özel tasarım çantaların orjinallerinin fiyatı ise 250 bin lirayı buluyor. Orijinal fiyatı 10 bin lira olan çantanın taklidi pazardaki fiyatı ise 800 lira ile bin 200 lira arasında değişiyor. Cüzdanın fiyatı ise pazardaki fiyatı 650 lira olurken, orjinalinin fiyatı 3 bin euro'nun üzerinde.Pazar alışverişine çıkanlar fiyatların pazar için çok yüksek olduğunu söylerken, esnaf ise Arap turistlerin daha çok ilgi gösterdiğini belirtiyor.

'Şok diyorum bu fiyata'

Pazara çıkan bir kadınlardan biri "Çantaya o kadar para vermem" derken, yanındaki arkadaşı ise "Birebir replika, verilmez o kadar" dedi.Bir başka kadın ise "Şok diyorum bu fiyata. Az önce bir şey sordum 900 lira dedi inanamadım. Pazar için gerçekten çok yüksek fiyatlar. Bu tür şeyleri alabilenler için mağazadan almak daha doğru" şeklinde konuştu.

Esnaf: Alan memnun satan memnun

Pazar esnafı Cemal Akkaya, "Alan memnun, satan memnun, müşteri marka istiyor" derken Recai Şentürk ise Arap müşterilere dikkat çekerek, "Araplar olunca satışlar iyi" şeklinde konuşuyor. Modacı Muammer Ketenci, sahte çantaların yapıldığı hammaddelere dikkat çekerek, "Yapıldığı yerler var, kalite kalite. Bazen bakıyorsunuz, ünlü bir markanın çantasını birisi yapmış 50 liraya satıyor, bir tanesi yapmış 500 liraya satıyor, bir tanesi yapmış 5 bin liraya satıyor. Bunlar kullandıkları işçiliklerden, makinalardan, suni ve gerçek derilerden birebir replikalarını yapıyorlar hazırlıyorlar. ’Ünlü bir sanatçı çantaya 80 bin lira ödedi’ denilmişti. Halbuki onun orijinali normalde 3 bin dolardı. Ünlü sanatçıların çoğu replika kullanıyor. Hiçbirinin elinde 40 bin liralık, 80 bin liralık ürünler yok. Orjinallerinde, boyu 12 santime 21 santim olan el çantalarında fiyatlar 40 bin liradan başlıyor. En ufak erkek cüzdanları 8 bin lira, 20 bin lira. Vitrindekileri görünce Muammer Ketenci olarak benim bile kanım donuyor. Küçücük bir cüzdan 18 bin lira, çanta büyüdüğü zaman 60-65 bin liraya falan çıkıyor" dedi. 

'Kadınları üzüyorlar'

Sahte ürünlere olan ilgi konusunda ise Ketenci, "Özeniyor, 40-50 bin liraya kullanılanı görünce, o da gidiyor, 300 liraya 500 lirayı 6 ayda topluyor sonra replikayı alıyor. Ama bu onu o kadar mutlu ediyor ki. Bu kadınları üzüyorlar, bence, bu bir üzüntü; pazarda kadının 3-5 bin liraya çanta görmesi ve onu alamaması, çünkü onun butiği orası. Bu çantayı alamayınca evine üzgün dönüyor. Bu tezgahçıların onları üzmeye hakkı yok. Bence devletin el atması gerekiyor. Bunları toplattırması gerekiyor" şeklinde konuştu.

#Taklit çanta #pazar #cüzdan #İstanbul #Yeşilköy
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