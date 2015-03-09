Takip için özel ekip kuruyor

ERDOĞAN, bu konuda şunları söyledi:

"Buradan tüm kadınlarımıza, tüm Türkiye'ye şunu ilan etmek istiyorum. Dünyaya şunu ilan etmek istiyorum: Cumhurbaşkanı olarak, kadına şiddetle ilgili yürütülen her çalışmanın yanındayım, destekçisiyim. Biliyorsunuz, bazı konular benim şahsi takibim altındadır. Mesela, sigara başta olmak üzere zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele bunlardan biridir. Bundan sonra, kadına şiddeti de bizzat takip ettiğim konular arasına ilave ediyorum, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu doğrultuda, Bakanlığımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen çalışmaları bizzat kuracağım ekiple takip edeceğim. Kurumlar arası işbirliğinden medyanın kullanımına kadar bu konudaki kapsamlı ve uzun soluklu tartışmaların hem öncüsü, hem takipçisi olacağım. Eksiklerin hesabını soracak, başarıları tebrik edeceğim. Bugün Sayın Başbakan Mardin'de bir eylem planı açıkladı. Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planlarının ilkini, 2007-2010 yıllarını kapsayacak şekilde Başbakanlığım döneminde başlatmıştık. Sonra 2012-2015 yıllarını kapsayan ikinci eylem planını hazırladık ve hayata geçirdik. Şimdi de Sayın Başbakan 2016-2019 yıllarını kapsayan üçüncü eylem planını kamuoyuyla bugün paylaştı. Burada yasal düzenlemelerden zihniyet dönüşümüne, koruyucu hizmetlerden sağlık hizmetlerine kadar pek çok düzenleme var. Bunların hepsinin hep birlikte inşallah takipçisi olacağız."