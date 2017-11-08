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Takavüt ve ekibinden Ankara çıkarması

Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Takavüt, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Alanya'ya selam getirdi

Takavüt ve ekibinden Ankara çıkarması

Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Takavüt, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Alanya'ya selam getirdi

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:45
Takavüt ve ekibinden Ankara çıkarması
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı ve 9 Aralık'taki kongrede yeniden başkan adayı olan Ali Takavüt, önceki gün ekibiyle birlikte Ankara'ya gitti. Önce, İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletip eşi Olcay Baykal'la görüşen ve anı defterine düşüncelerini yazan Takavüt, daha sonra CHP Genel Merkezi'ne geçti. Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Takavüt, 9 Aralık'ta yapılacak kongreye Kılıçdaroğlu'nu da davet etti. 2019 seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tüm partililerin gece gündüz demeden çalışmalarını isteyerek Takavüt aracılığı ile Alanyalılara selam gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
CHPAli TakavütAnkaraİbn-i Sina Hastanesi
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