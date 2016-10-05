Tabelaya özel ekip

ALANYA'DAKİ sinyalizasyon ve trafik levhalarıyla ilgili yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için Alanya Hizmet Birimi bünyesinde özel trafik ve levha ekibi kuruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da kurduğu ekip ulaşımda yaşanabilecek sorunları çözebilmek için gece gündüz çalışacak. 1 şoför, 1 elektrikçi ve 2 görevliden oluşan ekip sinyalizasyon ve trafik levhalarında yaşanan aksaklıklara anında müdahale edebilmek için göreve başladı. Özel ekip ilk çalışmasını da Mahmutlar’da kavşak düzenlemesi yaparak gerçekleştirdi. Öte yandan 2014 yılının Nisan ayından itibaren Alanya’da yatırımlarına başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Antalya Ulaşım Koordinasyon Merkezi Trafik Şube Müdürlüğü tabela ekipleri, Alanya’nın 102 mahallesinde ulaşıma neşter attı. Cadde, sokak, okul önleri başta olmak üzere ulaşım olduğu her noktadaki trafik tabela ve ışıkları elden geçirildi. Olmayan yerlere yenileri monte edildi. Bugüne kadar Alanya genelinde yaklaşık 3 bin tabela yerleştiren ekipler çalışmalarına devam ediyor. “Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya için özel kurulan trafik ekibi 24 saat görev yapacak “diyen Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, ‘’Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya içinde yapılandırma sürecini hızlandırdı. Çalışmalarımız en yakın yerden en uygun yöntemlerle vatandaşa hizmet anlayışıyla devam ediyor’’ diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.