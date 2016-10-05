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Tabelaya özel ekip

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya için özel ekip kuruldu

Tabelaya özel ekip

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya için özel ekip kuruldu

05 Ekim 2016 Çarşamba 11:22
Tabelaya özel ekip
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ALANYA'DAKİ sinyalizasyon ve trafik levhalarıyla ilgili yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için Alanya Hizmet Birimi bünyesinde özel trafik ve levha ekibi kuruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da kurduğu ekip ulaşımda yaşanabilecek sorunları çözebilmek için gece gündüz çalışacak. 1 şoför, 1 elektrikçi ve 2 görevliden oluşan ekip sinyalizasyon ve trafik levhalarında yaşanan aksaklıklara anında müdahale edebilmek için göreve başladı. Özel ekip ilk çalışmasını da Mahmutlar’da kavşak düzenlemesi yaparak gerçekleştirdi. Öte yandan 2014 yılının Nisan ayından itibaren Alanya’da yatırımlarına başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Antalya Ulaşım Koordinasyon Merkezi Trafik Şube Müdürlüğü tabela ekipleri, Alanya’nın 102 mahallesinde ulaşıma neşter attı. Cadde, sokak, okul önleri başta olmak üzere ulaşım olduğu her noktadaki trafik tabela ve ışıkları elden geçirildi. Olmayan yerlere yenileri monte edildi. Bugüne kadar Alanya genelinde yaklaşık 3 bin tabela yerleştiren ekipler çalışmalarına devam ediyor. “Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya için özel kurulan trafik ekibi 24 saat görev yapacak “diyen Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, ‘’Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya içinde yapılandırma sürecini hızlandırdı. Çalışmalarımız en yakın yerden en uygun yöntemlerle vatandaşa hizmet anlayışıyla devam ediyor’’ diye konuştu.
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Son Güncelleme: 05.10.2016 12:14
Anahtar Kelimeler:
AlanyaTabelaya özel EkipAntalya Büyükşehir Belediyesi
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Vatandaş 2016-10-05 12:05:26

Tabela da önemli fakat aslolan denetim. Bir egrikopru caddesi örneği var. Yıllardır tek yön ama kimse uygulamıyor. Akşam saatlerinde çevreyolu kadar araç çift yön kullanıyor.

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