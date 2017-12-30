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Tabelaya bakan bir daha bakıyor

Balıkesir'de yağışların bu yıl az olması sebebiyle Çaygören Barajı kurudu. 'Göle girmek yasaktır' tabelasının altında hayvanların otlaması kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi

Tabelaya bakan bir daha bakıyor

Balıkesir'de yağışların bu yıl az olması sebebiyle Çaygören Barajı kurudu. 'Göle girmek yasaktır' tabelasının altında hayvanların otlaması kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:54
Tabelaya bakan bir daha bakıyor
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BALIKESİR ve çevresinin bu yıl az yağış alması sonucu ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı'nın kurak ve çorak hali görenleri şaşırttı. Özellikle Sındırgı-Simav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın yağışların az olması ve bölgenin henüz kar yağışı almamış olmasına bağlandı. Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı yaklaşık 20 kilometre ilerisinde bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç kalmadığı görüldü. Çaygören kırsal mahalle muhtarı Muammer Tavşanoğlu, "Göle baktığınız zaman suyun ne kadar yükseklere çıktığını görebiliyorsunuz. Zaten kış ayları barajda su tutulması dolayısı ile azalma oluyordu ama bu sene normalin çok altına indiğini söyleyebilirim. Baraj normal seviyesinin çok daha altına çekildi, bunun sebebi ise kuraklık" şeklinde konuştu.
"SU OLMADIĞINDAN FASULYE EKTİK"

Suların tamamen çekildiği Hisaralan mevkinde işletme sahibi olan Meryem Şahin ise yaşananların tamamen kuraklık ile alakalı olduğunu kaydetti. Şahin, "Buraya Çaygören Barajı diyorlar. Bu sene yağışlar olmadığından kurak geçiyor. Normalde burada su oluyor. Şimdi yok, millet de fasulye ekiyor, darı ekiyor. Normalde su olduğunda balık da oluyor. Biz de balıkçılık yapıyoruz. Bu sene su olmadığından fasulye ektik, onu da hastalık vurdu. Arada bir hayvanlar otluyor burada" dedi.

Kütahya'nın Simav ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerini birleştiren karayolu kenarında bulunan Çaygören Barajı'nda bulunan tabela ise görenlerin ilgisini çekiyor. DSİ tarafından dikilen ve 'Göle girmek yasaktır' levhasının arkasında boş ve çorak arazi, kuraklığının en belirgin örneği olarak dikkatlerden kaçmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirÇaygören BarajıTabela
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