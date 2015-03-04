“Tabanın güçlü sesi olacağım“

Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hüsnü Akçalıoğlu, ziyaret turuna bugün de devam etti. Bu sabah ilk olarak Otogar Taksi Durağı esnafını ziyaret edip birlikte kahvaltı yapan Akçalıoğlu, “Çalışma şartlarının iyileştirilmesi, duraklar arası taksi sayılarının dengelenmesi talepleri ile ilgili Şoförler Odası ve Alanya Belediyesi ile ortaklaşa çalışma yapacağız. Alanya’nın içinde doğup büyüyen ve yaşayan bir kardeşleri olarak her türlü meseleleriyle birebir ilgileneceğimi ifade ettim. Kendilerine kazasız belasız yolculuklar diledim” dedi. Akçalıoğlu daha sonra aynı zamanda meslektaşı olan Alanya Mali Müşavirler Odası Başkanı Ercan Çatal’ın yanı sıra Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu’nu da ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi verdi.14:37