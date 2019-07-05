Syedra Kalesi'ne arkeolog eli değdi: 'Alanya Belediyesi'nden büyük destek var'

KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü'nden Dr.Öğr.Üyesi H. Ertuğ Ergürer bilimsel koordinatörlüğünde gerçekleşen kazıda uzman arkeolog ve konservatörler gözetiminde farklı bilim dallarından öğretim üyeleri de yer alıyor. Ergürer, çalışmaları için gerekli ödenekle ilgili sponsora ihtiyaçları olduğunu belirtti. Kanuna göre; yapılan her türlü bağış ve yardımların yüzde 100’ü, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebiliyor. Yani, Alanya’nın tarihinin tanıtılması için önemli rol oynayan bu çalışmalara sponsor olanlar, sponsor oldukları meblağ tutarını ödeyecekleri vergiden düşürebilecekler. Alanya Müzesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmada kazı koordinatörü, Alanya Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kendilerine birçok imkan sunduğunu ve ilgilendiğini ifade etti. Kazıyla ilgili ayrıca Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Burhan Sili ve Alanya’nın eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'nun destek verdiği öğrenildi. Bir süre daha devam edecek olan kazı çalışmasıyla birlikte antik kentin gün yüzüne çıkmayan mimari kalıntıları Alanya'ya kazandırılmış olacak.