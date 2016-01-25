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'Syedra desteğimiz sürecek'

Başkan Yücel, Seki Mahallesi’nde bulunan Syedra Antik Kenti’nde yapılacak "Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" için destek isteyen Uşak Üniversitesi'ne olumlu yanıt verdi

'Syedra desteğimiz sürecek'

Başkan Yücel, Seki Mahallesi’nde bulunan Syedra Antik Kenti’nde yapılacak "Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" için destek isteyen Uşak Üniversitesi'ne olumlu yanıt verdi

25 Ocak 2016 Pazartesi 22:44
'Syedra desteğimiz sürecek'
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UŞAK Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol Can başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına sürdürülen Syedra Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’nın ilk sezonu 2015 yılında Alanya Belediyesi’nin de desteğiyle tamamlanmıştı. 2016 yılında yapılacak çalışmalar için kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından destek istemek için Alanya’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Doç. Dr. Birol Can’a, Başkan Yücel, 2016 yılında da desteklerinin devam edeceğini bildirdi. Neredeyse Alanya Kalesi kadar bir alana sahip olan Syedra Antik Kenti’nin Alanya tarihi, turizmi ve kültürü açısından büyük önem arz ettiğini bildiklerini kaydeden Belediye Başkanı Yücel, kazı başladığı zaman önemli bir tarihin gün yüzüne çıkacağını söyledi.
2015’İN RAPORUNU SUNDU
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret eden kazı başkanı Doç. Dr. Can ve beraberindekiler, antik kente geçen yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve destek veren tüm kuruluşlara teşekkür etti. Can, “Yüzey araştırmaları, kazı çalışmalarından önce yapılan çok önemli bir hazırlıktır. Bölgedeki bu ilk dönem çalışmalarımızda öncelikli amacımız kentin tüm yayılım alanını tespit etmekti. 2016 yılında yapacağımız çalışmalarla yüzey araştırmalarını tamamlayıp kazıya başlanacak duruma getirmeyi planlıyoruz. Belediyenin desteklerinin devam etmesi bizim için çok önemli. Yüzey araştırmalarının tamamlanmasını ardından Syedra arkeoloji kazılarının başlatılmasının, hem bu antik kentin açığa çıkarılması, hem de oldukça canlı bir turizm potansiyeli olan Alanya’nın turizmini hareketlendirmesi açısından son derece etkili olacaktır" şeklinde ifade etti.

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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53
Anahtar Kelimeler:
SYEDRASekiArkeolojiAdem Murat Yücel
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