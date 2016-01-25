'Syedra desteğimiz sürecek'

UŞAK Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol Can başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına sürdürülen Syedra Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’nın ilk sezonu 2015 yılında Alanya Belediyesi’nin de desteğiyle tamamlanmıştı. 2016 yılında yapılacak çalışmalar için kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından destek istemek için Alanya’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Doç. Dr. Birol Can’a, Başkan Yücel, 2016 yılında da desteklerinin devam edeceğini bildirdi. Neredeyse Alanya Kalesi kadar bir alana sahip olan Syedra Antik Kenti’nin Alanya tarihi, turizmi ve kültürü açısından büyük önem arz ettiğini bildiklerini kaydeden Belediye Başkanı Yücel, kazı başladığı zaman önemli bir tarihin gün yüzüne çıkacağını söyledi.

2015’İN RAPORUNU SUNDU