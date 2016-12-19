SYDV'de seçimler sürüyor

19 Aralık 2016 Pazartesi 22:07
2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da sivil toplum örgütleri adına Türk Hava Kurumu (THK) Alanya Yetkilisi Emine Keyaoğlu, SYDV’ye temsilci seçildi. Kurul, her hafta Perşembe günleri toplantı yaparak ilçede sosyal yardımlaşmaya müracaat eden kişilerin dosyalarını değerlendirerek, yardımlar yapıyor.
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