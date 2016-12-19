SYDV'de seçimler sürüyor

Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçtiğimiz günlerde muhtarlar arasında yaptığı seçimden sonra dün de sivil toplum kuruluşları arasından temsilci seçti

2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da sivil toplum örgütleri adına Türk Hava Kurumu (THK) Alanya Yetkilisi Emine Keyaoğlu, SYDV’ye temsilci seçildi. Kurul, her hafta Perşembe günleri toplantı yaparak ilçede sosyal yardımlaşmaya müracaat eden kişilerin dosyalarını değerlendirerek, yardımlar yapıyor.