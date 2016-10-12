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SYDV 130 bin liralık yardım yapacak

Alanya  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi 708 aileye (1.303 öğrenci) 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için ”1. Periyot Eğitim Materyali Yardımı” yapacak.

SYDV 130 bin liralık yardım yapacak

Alanya  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi 708 aileye (1.303 öğrenci) 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için ”1. Periyot Eğitim Materyali Yardımı” yapacak.

12 Ekim 2016 Çarşamba 13:07
SYDV 130 bin liralık yardım yapacak
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ALANYA Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli, kimsesiz, öksüz ve yetim kişiler ile hanenin geçimini sağlamakla yükümlü ancak, hastalık ya da engellilik nedeniyle çalışamaz durumda olan 3294 Sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 708 ailenin ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarının temel okul ihtiyaçlarını karşılamalarına katkıda bulunmak amacıyla,  2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 1. periyod nakdi eğitim materyali yardımı yapılacak.
 "ULAŞILMADIK İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞ KALMAYACAK"
Vatandaşların huzuru ve mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, "Öğrenciler bizler için çok değerlidir. Vakfımız Mütevelli Heyeti tarafından engelli, kimsesiz, öksüz ve yetim kişiler ile hanenin geçimini sağlamakta yükümlü ancak hastalık ya da engellilik nedeniyle çalışamaz durumda olan ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere yardım yapılmakta. Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı ile ilçemizde ikamet etmekte olan ve yapılan hane ziyaretleri sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 1.303 ilköğretim ve lise öğrencisinin ailesine çocuklarının okul ihtiyaçları için 130.300 TL nakdi eğitim yardımı dağıtılacak. Alanya’da yaşayan, ulaşılmadık ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaş kalmayacak. Sosyal Devlet anlayışı içerisinde çalışıp gayret etmeliyiz. Vatandaşlarımız eğitim yardımlarını 14 Ekim  Cuma gününden itibaren Ziraat Bankası Alanya Şubesindeki hesaplarından çekebilecekler" dedi.
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Son Güncelleme: 12.10.2016 17:17
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Alanya KaymakamlığıSYDV 130 Milyonluk Yardım Yapacak
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