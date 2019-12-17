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Suudilerle masaya oturan Katar'dan Türkiye resti

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez'de Katar'a yönelik ambargo sırasında kapılarını Doha'ya açan ülkelere minnettar kalacaklarını ve bu ülkelere sırtlarını dönmeyeceklerini belirtti

GÜNCEL 17.12.2019, 17:37 17.12.2019, 17:38
Suudilerle masaya oturan Katar'dan Türkiye resti
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SUUDİLERLE masaya oturan Katar'dan Türkiye resti. ABD merkezli CNN televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al  Sani, Körfez bölgesinde  Suudi Arabistan'la Katar arasındaki iletişimsizliğin son zamanlardaki  gelişmelerle kırıldığını ancak karşılıklı güvenin yeniden sağlanması için henüz  erken olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan'la Katar'ın iç işlerini ve dış politikasını  etkileyecek konuların dışında her şeyi tartışmaya hazır olduklarını vurgulayan Al  Sani, "Suudi Arabistan'la ilişkilerde bazı ilerlemeler var. Biz buna neden  ilerleme diyoruz çünkü iletişime başlamak için önümüzdeki iletişimsizlik  çıkmazını kırdık. Bizim bakışımız sorunları tespit etmek ve onları  değerlendirerek kendimizi gelecekteki diğer potansiyel sorunlara karşı garantiye  alacak çözümler üretmektir." dedi.
 
  Krizin başında Suudi Arabistan tarafından Katar'a yöneltilen 13  maddelik talep listesinde yer alan Müslüman Kardeşler Teşkilatıyla (İhvan)  ilişkilerin kesilmesi maddesine ilişkin Al Sani, şunları ifade etti: "Öncelikle biz bir ülkeyiz bir siyasi parti değil. Bu yüzden siyasi  bir partiyle ilişkiyi kesmek fikrinin arka planını anlamıyorum. Katar, Müslüman  Kardeşleri hiçbir zaman desteklemedi ve hiçbir zaman Müslüman Kardeşler ile  doğrudan bir ilişki kurmadı ancak onlar kendi halkları tarafından seçilen bir  hükümet içinde yer alması halinde biz bu hükümetlerle ve hükümetin içindeki  kişilerle ilişki kurmak durumundayız."
 
 Al Sani, "Onları (İhvan'ı) neden seçtiklerini Tunus ve Mısır gibi  ülkelerin halklarına sormak gerekir. Biz Katar olarak diğer halklara kimi seçip  seçmeyeceklerinin dikte edilemeyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.  Katar Dışişleri Bakanı, "Körfez'deki krizin çözümü için Türkiye ile  ilişkilerini yeniden dizayn etme konusunu düşünüp düşünmeyeceklerine" dair bir  soruya karşılık şöyle konuştu:
 
"Bizler bir ülkeyle olan ilişkilerimizi, diğer birinin bakışını göz  önüne alarak şekillendirme tavizini vermek istemiyoruz. Bu bizim başından beri  net olduğumuz bir konu. Ahlaki ve etik olarak zor zamanda sizin yanınızda yer  alan insanlara sırtınızı dönemezsiniz. Biz küçük bir ülkeyiz, bunu iyi anlıyor ve  buna çok değer veriyoruz. Bu kriz zamanında kapılarını bize açan ve yardım eden  ülkelere, halkımızla minnettar kalacağız ve onlara sırtımızı dönmeyeceğiz."
 
"Körfez krizinde kazanan olmaz"
 
Suudi Arabistan'ın Katar'a terör örgütlerini destekleme suçlamalarının  sorulması üzerine Al Sani, bu ithamın bir temele dayanmadığının uluslararası  toplum tarafından kanıtlandığını söyledi. Körfez ülkeleri arasındaki krizin bir kazananı olmayacağını vurgulayan  Al Sani, "Bu krizler herkese kaybettirir. Bizim görmek istediğimiz tüm ülkelerin  onurunu koruyacak çözümler bulunmasıdır. Biz iç işlerimizi ve dış politikamızı  etkileyecek konuların dışında her şeyi tartışmaya hazırız." diye konuştu.
 
 ABD'nin Katar için çok önemli bir müttefik olmaya devam edeceğini dile  getiren Al Sani, İran'ın da kendileri için komşu ülke olduğunu hatırlattı. Al Sani, İran'ın bölgedeki politikalarıyla fikir ayrılığı içinde  olduklarını ancak Tahran ile görüştüklerini, gerek Körfez gerekse Washington  olsun tüm taraflara diyaloğu telkin ettiklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Körfez'deki krizi çözmek için  yoğun çaba gösterdiğini belirten Al Sani, "ABD'nin bölgedeki rolü ve liderliğinin  Katar için önem taşımaya devam edeceğini" dile getirdi.
 
 "Suudi Arabistan, Körfez ve Arap dünyasında önemli bir ülke"
 
 Al Sani, Suudi Arabistan ve İran'ın görüştüğü bölgesel bir çözümden  yana olduklarını vurgulayarak, "İran'ın sadece ABD ile değil tüm Körfez  bölgeleriyle ilişkisinin çerçevesinin çizilmesini istiyoruz. (İran'ın nükleer  programına ilişkin) Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na yönelik eleştirilerden biri,  Körfez konusunu ele almamasıydı. Şimdi görüyoruz ki herkes masaya gelebilir ve  samimi bir tartışma ortamında İran ve Körfez ülkeleri arasında nasıl bir ilişki  olabileceğini ele alabilir. Bölgedeki herkesin bağlı kalacağı temel güvenlik  prensipleri, hangi alanlarda iş birliği içinde birlikte yaşayabileceğimiz tespit  edilebilir." diye konuştu. Suudi Arabistan'ın bölgedeki politikasının başarısız olduğuna ilişkin  önermeyi doğru bulmadıklarını kaydeden Al Sani, "Suudi Arabistan Körfez  bölgesinde ve Arap dünyasında çok önemli bir ülke. Suudi Arabistan, çatışmaları  sonlandıran lider rolü üstlenmeli." ifadelerini kullandı.
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Suudi Arabistan liderliğinde Körfez  İşbirliği Konseyinin (KİK) İran ile doğrudan bir diyalog ve görüşmeye girmesini  arzu ettiklerini" paylaşarak, Tahran'ın bölgeyle temas kurma konusundaki isteğini  birkaç kez dile getirdiğini ve bölge olarak bu niyet beyanını daha ciddiye  almaları gerektiğini belirtti.
 

#Suudiler #türkiye #Katar
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