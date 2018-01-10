Sütünde şifasını buldu sonrasında çiftlik kurdu! Taleplere yetişemiyor

İYİLEŞTİKTEN sonra 2 eşek alan ve 3 yılda eşek sayısını 25’e çıkaran Alp, “Faydasını görüyorum o yüzden eşime, dostuma da faydalı olmak istiyorum” dedi.

Yapılan araştırmalarda anne sütüne en yakın süt olarak değerlendirilen ve birçok rahatsızlığa iyi geldiği tespit edilen eşek sütü üretimi gün geçtikçe artıyor. Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Yücel Alp, yaklaşık 4 yıl önce yakalandığı akciğer rahatsızlığını eşek sütü içerek atlattı. Rahatsızlığının ilk 3 ayında 20 kilometre uzaklıktaki bir köye her akşam eşek sütü içmek için giden Alp, 3 ayın sonunda ciğerlerinin temizlenmesi üzerine 2 eşek alarak çevresindekilere de faydalı olmak üzere Adala Mahallesi'ndeki tarlasında eşek çiftliği kurdu. Her birine ayrı isim veren ve ailesinin bireyleri gibi davranan Alp, 3 yılda 25 eşeğe ulaştı. Eşekleri günde sadece bir defa sağdığını anlatan Alp, kendisinin şifa bulduğu eşek sütünden çevresinin de faydalanması için çiftliği kurduğunu ve günde sadece bir buçuk litre süt sağdığını belirtti.

Yaklaşık 4 yıl önce terleme, aşırı halsizlik ve akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle doktora başvurduğunu anlatan Alp, “Akciğerden rahatsızdım, terleme ve halsizlik vardı. Doktora gittim ciğerimde 3 tane leke olduğunu söyledi çekilen filmimde. Alt komşumuz vardı yaşlı o dedi ki; ‘Senin tek ilacın eşek sütü’ önce inanmadım daha sonra araştırdım gerçekten doğruymuş. 20 kilometre ilerde bir köyde eşek sütü buldum. Her gün akşamüstü gittim. Yaşlı bir dedemiz var Allah razı olsun sağıverdi sürekli. 3 ay boyunca sürekli olarak kullandım. Kullandıktan sonra tekrar film çektirdik göğüs bölümünde. Lekelerin tamamen temizlendiğini söylediler. Yeni doğan bir bebeğin ciğeri nasıl bembeyaz o şekilde olduğunu söylediler ve kendim eşek aldım. 2 eşek almıştım şimdi çoğalttım. Faydasını görüyorum o yüzden eşime, dostuma da faydalı olmak istiyorum. 3 senede 25 eşeğim oldu. Akşamları sağım yapıyorum genellikle sabahları sıpaların kendisi emiyor. Günde tek sağım yapıyorum” dedi.



Eşek sütünün akciğer kanseri ve kanserlerin bazı türlerine iyi geldiğini de kaydeden Alp şunları söyledi:

“Eşek sütü bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Astım, bronşit, KOAH gibi hastalıklara da birebir iyi geliyor. Çok faydalı, anne sütüne en yakın süt.”