'Süslü Kadınlar' pedala bastı

TURA katılan onlarca kadın, bisikletin çevreci olduğunu ve yaygınlaşması gerektiğini söyledi. 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak ve bozulan doğa dengesine dikkati çekmek amacıyla 115 şehir ve 14 ülke ile eş zamanlı olarak Antalya'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Atatürk Anıtı’nda toplanan kadınlar, bisikletleriyle fotoğraf çektirip dans etti. Topuklu ayakkabıları ve renkli kıyafetlerinin yanı sıra süslü taçlarıyla da dikkat çeken kadınlara, bazı erkeklerin de destek verdiği görüldü. Bazı kadınlar ise etkinliğe köpekleriyle katıldı.