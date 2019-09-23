'Süslü Kadınlar' pedala bastı
Alanya'da 14 ülke ile 115 şehirde eş zamanlı olarak 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi
GÜNCEL 22.09.2019, 23:52
TURA katılan onlarca kadın, bisikletin çevreci olduğunu ve yaygınlaşması gerektiğini söyledi. 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak ve bozulan doğa dengesine dikkati çekmek amacıyla 115 şehir ve 14 ülke ile eş zamanlı olarak Antalya'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Atatürk Anıtı’nda toplanan kadınlar, bisikletleriyle fotoğraf çektirip dans etti. Topuklu ayakkabıları ve renkli kıyafetlerinin yanı sıra süslü taçlarıyla da dikkat çeken kadınlara, bazı erkeklerin de destek verdiği görüldü. Bazı kadınlar ise etkinliğe köpekleriyle katıldı.
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|5
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|6
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|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
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|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
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|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1