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Suskunluğa gömülen Melih Gökçek'ten 7 gün sonra ilk tweet

İstifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 7 günlük suskunluğunu attığı "Cuma" mesajıyla bozdu. Gökçek, Twitter'da hadis paylaşıp "Cumanız mübarek olsun" dedi

Suskunluğa gömülen Melih Gökçek'ten 7 gün sonra ilk tweet

İstifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 7 günlük suskunluğunu attığı "Cuma" mesajıyla bozdu. Gökçek, Twitter'da hadis paylaşıp "Cumanız mübarek olsun" dedi

20 Ekim 2017 Cuma 14:43
Suskunluğa gömülen Melih Gökçek'ten 7 gün sonra ilk tweet
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İSTİFA etmesi beklenen  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek, 7 gündür sosyal medyada paylaşımda bulunmuyordu. Gökçek bugün attığı "Cuma" mesajıyla  Twitter'a geri döndü.

HADİSLİ CUMA MESAJI

Gökçek hesabından "Cumamız mübarek olsun…" yazdı ve belediyenin logosunun bulunduğu bir video paylaştı. Gökçek'in paylaştığı videoda bir de hadis vardı. Paylaşılan hadiste ise şu ifadeler yer aldı:

"Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedir. Secdede iken çokça dua edin."


ERDOĞAN KENDİ AĞZINDAN İSTİFA İSTEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde istifa taleplerinin  Melih Gökçek'e iletildiğini duyurmuş, istifaların da en yakın zamanda geleceğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekTweet
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