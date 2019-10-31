Survivor’ın efsane yorumcuları Alanya’da

EKRANLARIN 3 ünlü ismi Alanya’da öğrencilerle buluştu. TV 8’in Türkiye’yi kasıp kavuran yarışma programı Survivor’ın efsane yorumcuları Murat Özarı, Furkan Dede ve Semih Öztürk Alanya’ya geldiler. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerle bir araya gelen efsane yorumcular merak edilen soruları yanıtladılar. Temel Eğitim Bölümü önderliğinde organize edilen etkinliğe öğrencilerin ilgisi de yoğun oldu. Söyleşi yorumcuların tanıtım videoları ile başladı. Öğrenciler tarafından sorulara verilen cevaplarla devam etti. Keyifli söyleşinin ardından konuklara ALKÜ’nün mührü hediye edildi. Efsane 3’lü Alanya’yı çok sevdiklerini ifade ettiler. Murat Özarı’nın Alanya hayranlıklarını “Çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Biz neredeyse takım olarak buraya taşınmaya karar veriyorduk” diyerek aktarması salondan büyük alkış aldı.