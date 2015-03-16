Survivor'da kim eleniyor? Ahmet Dursun isim verdi

SURVİVOR 2015 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanınca ünlüler takımından kim elenecek merak konusu oldu. Survivor adasında kişisel dokunulmazlığı kazanan isim ise Ahmet Dursun oldu. Ahmet Dursun açıkça isim verdi ve Hakan ya da Merve Oflaz'ın elenmesini istediğini açıkladı. Gönüllüler takımı son bölümdeki dokunulmazlık oyununu 9-6 gibi kritik bir noktadan çevirerek kazandılar.

Survivor'da ünlüler takımı ada konseyinde yine eleme sancısı yaşayacak. Ahmet Dursun'un kişisel dokunulmazlık oyununu kazanması işleri daha da karıştırdı. Survivor ünlüler takımı Ahmet Dursun ve Merve Aydın ittifakı nedeniyle bölünmüş görünüyordu. Geçen hafta elenmek üzere adı en çok yazılan ikinci isim olan Ahmet Dursun bu hafta dokunulmaz olunca 'kim elenecek' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ AHMET DURSUN İSİM VERDİ

Survivor All Star'a veda edecek üçüncü isim dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından olacak. Geçen hafta Survivor'da ünlüler takımından Fulya Keskin elenmişti. O elemede Fulya Keskin'den sonra adı elenmek üzere çıkan isim Ahmet Dursun olmuştu. Ahmet Dursun bu hafta kişisel dokunulmazlık oyununu kazanınca hesaplar karıştı.

Survivor ünlüler takımı ikiye bölünmüş durumda. Ahmet Dursun 'u hedef alan ve içinde Doğukan Manço'nun da yer aldığı takım ada konseyinde büyük sıkıntı yaşayacak. Ahmet Dursun ise kimin elenmesi istediğini açık açık söyledi. Ahmet Dursun , Pascal ile konuşmasında Hakan'ı yazacağını olmazsa Merve Oflaz'ı göndermek istediğini açıkladı. Pascal Nouma ise 'Merve Oflaz' adını verdi.

SURVİVOR KİŞİSEL DOKUNULMAZLIĞI AHMET DURSUN KAZANDI

Ahmet Dursun kişisel dokunulmazlığı Merve Aydın ile oynadığı oyunla kazandı. Merve Aydın ve Ahmet Dursun Survivor ünlüler adasında 'ittifak' kurmuş haldeler. Haliyle bu dokunulmazlık oyununu Merve Aydın'ın Ahmet Dursun'a ikram ettiği düşünülüyor.

DOKUNULMAZLIK SONRASI SURVİVOR ADASINDA YAŞANANLAR

Dokunulmazlık oyununu 9-6 öne geçmelerine rağmen kaybeden ünlülerde oyun sonrası büyük hüzün hakimdi. Oyunu kazandıktan sonra söz düellosuna giren Gönüllüler, oyunun ardından tartışmaları adaya da taşıdılar. Gönüllüler'de özellikle erkekler Sahra'ya büyük kızgınlık içerisindeydi. Ayrıca Turabi, Begüm'le arasındaki gerginliğe de son noktayı koydu.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI HASAN'IN YANITI