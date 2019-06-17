Survivor şampiyonuna Alanya'da hapis şoku! 'Kurtar beni Acun'

GEÇTİĞİMİZ günlerde 7 yıl hapis cezasına mahkum edilen Tarlacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alanya Mahmutlar L Tipi Cezaevi’ne teslim olacağını açıkladı. Kıbrıs’ta yaşayan ancak her yaz tatilinde Alanya’ya gelen ünlü isim Tarlacı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Elveda arkadaşlar… Bu son mesajım. Hakkınızı helal edin. Ben teslim oluyorum. Kaç kaç nereye kadar kaçacağım? Alanya Mahmutlar L Tipi Cezaevi’ne teslim oluyorum. Suçsuz yere 7 yıl yatarım artık. Neymiş de kızın dolmuş parasını ödedim diye 3 yıl, bunu 2-3 defa yaptığım için ve küfür ettiğim için 13 ay kesinleşmiş ceza çok saçma… Adam öldürene bir şey olmazken, benim bu saçma olaylardan dolayı 10 yıl yatmam ne kadar doğru. Survivor’da milyonları güldürdük, şimdi benim yerim cezaevi olmamalı. Bu çok saçma. Acun Ilıcalı beni kurtarmalısın. Deli raporu al bana. Cezaevinden çıkart beni. Ağzımda torpil patlatan ben, ateşe Survivor’da atlayan ben, yengece dilimi ısırtan ben… Böyle bir adama devlet akıllı diyorsa yazıklar olsun. Benim açıkça tedavi edilmem gerek. Hastaneye yatırılmam gerek. Benim yerim hapishane değil hastane.”

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 22:58