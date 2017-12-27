Survivor kadrosuna dahil etmediği isim, rakip kanala transfer oldu

KANAL D'nin Pastel Film imzalı yeni dizisi İnsanlık Suçu'nun oyuncu seçimi devam ediyor. Gizem Karaca ile Kaan Yıldırım'ın başrolünü paylaşacağı dizide bu seneki Survivor kadrosuna dahil olamayan Serkay Tütüncü de rol alacak.

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