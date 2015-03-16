Survivor ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Meğer...

16 Mart 2015 Pazartesi 18:45
SURVİVOR All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı farklı adalarda kalıyormuş gibi gösteriliyor. Oysa Survivor'da takımlar aynı adada kalıyor. Survivor'ın göz hilesini Google Map kanıtladı.
Yapımını ve sunumunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışması bu yıl da televizyon izleyicisinin ilgisini çekmeyi başardı. Son 10 yılın en iyilerinden oluşan All Star karması şampiyonluk için mücadele ediyor... Survivor bu sene gene Dominik’te çekiliyor. Blog yazarı Gurukafa’nın Bilgimanya’ya dayandırdığı habere göre Survivor All Star Dominik Cumhuriyeti’nin kuzeyinde diyebileceğimiz bir bölgeye denk geliyor. Google Map yada Google Earth uygulamasında ‘Playa Conda Samana’ diye aratırsanız fotoğrafta en solda gördüğünüz plaja ulaşırsınız. Google Earth ile bakınca Gönüllüler Adası ile Ünlüler Adası arasında (A noktası ile C noktası arasında) plajdan yürüme yolu ile yaklaşık 760 metre mesafe var. İşte Ünlüler ve Gönüllüler’in aynı adada yarıştığı o farklı sahiller…
Kaynak:
Piramit Haber
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Son Güncelleme: 16.03.2015 12:11