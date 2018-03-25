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Survivor Damla'nın eski halini gören "Tam bir hayal kırıklığı" diyor

Şu sıralar Survivor'ın All Star takımında yarışan Damla Can'ın saçlarını sarıya boyatmadan önceki hali ortaya çıktı. Damla'nın eski halini gören "Tam bir hayal kırıklığı" demeden edemedi

Survivor Damla'nın eski halini gören "Tam bir hayal kırıklığı" diyor

Şu sıralar Survivor'ın All Star takımında yarışan Damla Can'ın saçlarını sarıya boyatmadan önceki hali ortaya çıktı. Damla'nın eski halini gören "Tam bir hayal kırıklığı" demeden edemedi

25 Mart 2018 Pazar 14:43
Survivor Damla'nın eski halini gören "Tam bir hayal kırıklığı" diyor
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TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor'da daha önce yarışan Damla Can yeni sezonda da All Star takımında yer aldı. Damla'nın eski hali herkesi şoke etti.

DAĞLAR KADAR FARK VAR

Şu anda saçları sarı renk olan Damla'nın eski halini görenler "Sakın saçlarını bir daha koyu yapma." demeden edemedi. Damla'nın eski hali şu anki haline göre hayal kırıklığı yarattı.

İşte Damla Can'ın eski hali:

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Anahtar Kelimeler:
SurvivorAll StarDamla Can
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