Survivor Damla'nın eski halini gören "Tam bir hayal kırıklığı" diyor

TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor'da daha önce yarışan Damla Can yeni sezonda da All Star takımında yer aldı. Damla'nın eski hali herkesi şoke etti.
DAĞLAR KADAR FARK VAR
Şu anda saçları sarı renk olan Damla'nın eski halini görenler "Sakın saçlarını bir daha koyu yapma." demeden edemedi. Damla'nın eski hali şu anki haline göre hayal kırıklığı yarattı.
İşte Damla Can'ın eski hali:
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