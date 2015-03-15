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Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da son bölüm ödül oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Survivor son bölüm ödül oyununun sahibi bu hafta da Ünlüler oldu

Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da son bölüm ödül oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Survivor son bölüm ödül oyununun sahibi bu hafta da Ünlüler oldu

15 Mart 2015 Pazar 16:25
Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı?
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Survivor All Star'da dün akşam ödül oyunu akşamıydı. Ünlüler ve Gönüller bu gece Simit-Peynir ve Çay için kıyasıya yarıştı. Survivor bu akşam ödül oyununu Ünlüler kazandı. Ünlüler takımı geçen hafta da ödül oyunu kazanmıştı.
ÜNLÜLER YEDİ GÖNÜLLÜLER AVUNDU
Ödül oyununda simit-peynir-çayı kazanan ünlüler büyük mutluluk yaşadılar. Ödül oyununu kaybeden gönüllüler ise, Alp Kırşan'ın fikirlerini sorması üzerine kendilerini avuttu.
GÖNÜLLÜLER OYUNU KAYBETTİ ADA KARIŞTI
Ödül oyununu kaybeden gönüllüler, aralarında soğukluk yaşamaya başladı. Kızların oyunları kaybetmesinden rahatsız olan kişiler konuştu. Gönüllüler, yemek paylaşımı sırasında da anlaşamadılar. Turabi ve Sahra arasında da küçük bir gerginlik yaşandı. 
ÖDÜL OYUNUN DUYUNCA ÇILGINA DÖNDÜLER
Survivor adasında açlıkla boğuşan Ünlüler ve Gönüllüler bu haftaki ödülü duyunca çılgına döndüler.
TURABİ'DEN HAKAN'A OLAY SÖZLER
Survivor'un olaylı ismi Turabi'den Ünlüler takımından Hakan'la ilgili sözledikleri ödül oyunu gecesine damga vurdu.
Turabi Hakan için, "İlk yarışmasında öldürmüşlerdi" yorumunda bulundu. 
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Son Güncelleme: 15.03.2015 15:28
Anahtar Kelimeler:
Survivor All StarSurvivorünlülerTurabi
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