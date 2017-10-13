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Survivor All Star'da yarışacak 6 isim belli oldu

Yaz döneminde ekrana gelmesi beklenen Survivor All Star'da Turabi Çamkıran, Avatar Atakan, Ogeday Girişken, Nagihan Karadere, Hilmicem İntepe, Merve Aydın gibi isimlerin yeri hazır

Survivor All Star'da yarışacak 6 isim belli oldu

Yaz döneminde ekrana gelmesi beklenen Survivor All Star'da Turabi Çamkıran, Avatar Atakan, Ogeday Girişken, Nagihan Karadere, Hilmicem İntepe, Merve Aydın gibi isimlerin yeri hazır

13 Ekim 2017 Cuma 10:41
Survivor All Star'da yarışacak 6 isim belli oldu
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TELEVİZYONUN dahi çocuğu  Acun Ilıcalı, Survivor 2018 All  Star yarışması yapacağını "All star yapacağız" sözleriyle kendi kanalında duyurmuştu.

SES GETİRMİŞ İSİMLER YER ALACAK

Yeni sezon Survivor 2018, All  Star formatında olacak ve bu güne kadar ses getirmiş tüm isimler bu yarışmada yerini alacak. Muhtemelen Survivor yarışmaları gibi Survivor All  Star da geleneksel Survivor başlangıç dönemi içerisinde ekranlarda olacak.

6 İSİM KESİN GİBİ

2018'de Survivor All  Star formatında  Turabi Çamkıran,  Avatar Atakan, Ogeday Girişken, Nagihan  Karadere, Hilmicem  İntepe,  Merve Aydın gibi isimlerin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Survivor All StarTurabi ÇamkıranAvatar AtakanOgeday GirişkenNagihan KaradereHilmicem İntepeMerve Aydın
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