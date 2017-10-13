Survivor All Star'da yarışacak 6 isim belli oldu

TELEVİZYONUN dahi çocuğu Acun Ilıcalı, Survivor 2018 All Star yarışması yapacağını "All star yapacağız" sözleriyle kendi kanalında duyurmuştu.

SES GETİRMİŞ İSİMLER YER ALACAK

Yeni sezon Survivor 2018, All Star formatında olacak ve bu güne kadar ses getirmiş tüm isimler bu yarışmada yerini alacak. Muhtemelen Survivor yarışmaları gibi Survivor All Star da geleneksel Survivor başlangıç dönemi içerisinde ekranlarda olacak.

6 İSİM KESİN GİBİ

2018'de Survivor All Star formatında Turabi Çamkıran, Avatar Atakan, Ogeday Girişken, Nagihan Karadere, Hilmicem İntepe, Merve Aydın gibi isimlerin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.