banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Sürücülere kritik uyarı geldi! 1 Aralık'ta başlayacak

Türkiye genelinde kış lastiği kullanma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Sektör temsilcileri, sürücüleri kış lastiğini son güne bırakmama konusunda uyarıyor

GÜNCEL 24.11.2019, 14:39
Sürücülere kritik uyarı geldi! 1 Aralık'ta başlayacak
banner404

LASTİK Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri  Erdal Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  lastik değişim kuyruklarının  yaşanmaması için kış lastikleri değişimini son ana bırakmamaları konusunda  sürücüleri uyardı.
"SICAKLIKLAR SİZİ YANILTMASIN"
Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların kış lastiği  kullanımı konusunda sürücüleri yanıltmaması gerektiğini belirten Kurt, "Küresel  ısınma nedeniyle ani sıcaklık değişimlerine tanık olabiliyoruz. Meteoroloji  tahminleri bize, aralık ayında sıcaklık ve yağışların mevsim normallerinde  seyredeceğine işaret ediyor. Kış koşullarında kış lastikleri, hem araçların hem  de ortak trafiğin güvenli bir şekilde akmasına katkı sağlar." diye konuştu. Bu yüzden tüm araç sürücülerinin kış lastiği konusunda duyarlı olması  gerektiğini vurgulayan Kurt, günlük trafiğe çıkan binek araçlar dahil bütün araç  sürücülerine, kış lastiği taktırmalarını tavsiye ettiklerini aktardı.
"KIŞIN LASTİĞİ KIŞ LASTİĞİDİR"
Erdal Kurt, kış aylarında araç kullanımının zor olduğuna ve risk  taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti: Kış koşullarında gerekli önlemler alınmazsa trafikte risk artar.  Kışın lastiği kış lastiğidir. Kış koşullarında karlı ve buzlu yola özel olarak  hazırlanan lastikler daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak  kazaları önemli ölçüde azaltır. Kış lastiği, trafiğin akıcı ve güvenli olmasına  katkı sağlar. Kış lastiği uygulaması, 1 Aralık'ta başlayacak. Mevsim normallerinin  üstünde seyreden hava sıcaklıkları kış çağrışımı yapmasa da hazırlıkları takvime  göre tamamlamakta fayda var. Son güne bırakmayın, kış lastiklerinizi hazırlayın.
"4 TEKERDE KIŞ LASTİĞİ ŞART"
LASİD Genel Sekreteri Kurt, lastiğin bir araçta hayata bağlayan en  önemli parçalardan biri olduğunu vurgulayarak, "Doğru olmayan lastik seçimi ve  kullanımı trafik kazalarına yol açabilir. Doğru lastik, araca ve mevsime uygun  lastiktir. Doğru lastik, aynı zamanda güvenli sürüşün en önemli şartlarından  biridir." dedi.
Kış lastiği seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Kurt,  şu bilgileri aktardı: Araç üreticisinin önerdiği kış lastiği markası ve tipi; ölçü, yük  sınıfı ve hız sınıfına uygun olmalıdır. Seçilen kış lastiğinin üzerinde mutlaka  'kış lastiği (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ)' işaretinin olması  gerekir. Aracın tüm kış lastiği olması gerekir. Çünkü aracın en kısa mesafede  durması hareket edebilmesinden daha önemlidir. İyi bir fren performansı ve  kararlılık için 4 tekerlekte de kış lastiği şarttır.
 

#Türkiye geneli #kış lastiği
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 24 Kasım 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:38
Öğle 12:49
İkindi 15:28
Akşam 17:50
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 22
2. Başakşehir 12 22
3. Sivasspor 11 21
4. Beşiktaş 12 21
5. Fenerbahçe 11 20
6. Alanyaspor 11 19
7. Galatasaray 12 19
8. Malatyaspor 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Denizlispor 12 14
11. Çaykur Rizespor 12 14
12. Göztepe 11 13
13. Konyaspor 12 13
14. Kasımpaşa 11 12
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 21
2. Hatayspor 11 21
3. Erzurum BB 12 21
4. Bursaspor 12 20
5. Fatih Karagümrük 12 19
6. Balıkesirspor 11 18
7. Akhisar Bld.Spor 11 18
8. Keçiörengücü 12 18
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Giresunspor 12 13
12. Adana Demirspor 11 12
13. İstanbulspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 12 9
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Burnley 13 18
7. Arsenal 13 18
8. Sheffield United 12 17
9. Tottenham 13 17
10. M. United 12 16
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 12 15
15. Everton 13 14
16. West Ham 13 13
17. Aston Villa 12 11
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Atletico Madrid 14 25
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 14 23
6. Granada 14 21
7. Athletic Bilbao 13 20
8. Getafe 13 20
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 13 19
12. Villarreal 13 18
13. Real Valladolid 13 17
14. Real Betis 14 16
15. Deportivo Alaves 13 15
16. Eibar 13 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 14 6
banner440
banner545