Sürücüler dikkat! TEDES devreye giriyor

SABAH Akdeniz'den Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Antalya'da en çok konuşulan konu olan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne (TEDES) nihayet geçiliyor.UKOME yetkilileri 110 milyon liraya mal olan TEDES'in Eylül ayının ilk haftasında devreye gireceğini belirtti.7 bin kameranın montaj işlemleri tamamlanırken sistemin Antalya'nın merkezi ve tüm ilçelerinde aynı anda devreye gireceği öğrenildi.

TEDES EYLÜL AYINDA DEVREYE GİRECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin TEDES sistemini Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne devir çalışmalarında sona gelindi.Özel eğitim alan polisler TEDES merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.UKOME yetkilileri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "TEDES sisteminde hız koridorlarını gösteren tabelaların takılması bu hafta bitiyor.Bu işlem de Eylül başında tamamlanacak. En geç Eylül'ün ikinci haftası sistem tam olarak çalışmaya başlayacak." TEDES ile hız limiti kontrolünün yanında Gazipaşa'dan Kaş'a kadar meydana gelebilecek her türlü asayiş olayının önüne geçilmesine destek verilecek.TEDES'in Güzeloba Mahallesi'ndeki Trafik Denetleme Bürosu yanındaki binadan kumanda edileceği vurgulanırken, aynı yerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin de (AKOM) yer alacağı kaydedildi.Yeni sistemle birlikte Gazi Bulvarı'ndaki hız sınırı 70 kilometreden 82 kilometreye çıkartıldı.Yeni sistemde oluşturulan 'hız koridorları'nda limiti aşan sürücülerin adreslerine cezalar gönderilecek.