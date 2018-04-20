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Sürücüler dikkat! Radar denetiminde yeni dönem başlıyor

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, radar denetimlerinin sürücüler tarafından kolay fark edilmesi için hazırlanan "Dikkat, radar aracı" yazılı otomobiller ile daha büyük ebatlardaki uyarı levhaları tanıtıldı

Sürücüler dikkat! Radar denetiminde yeni dönem başlıyor

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, radar denetimlerinin sürücüler tarafından kolay fark edilmesi için hazırlanan "Dikkat, radar aracı" yazılı otomobiller ile daha büyük ebatlardaki uyarı levhaları tanıtıldı

20 Nisan 2018 Cuma 12:01
Sürücüler dikkat! Radar denetiminde yeni dönem başlıyor
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MERSİN Emniyet Müdürlüğünce, radar denetimlerinin sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesi amacıyla hazırlanan "Dikkat, radar aracı" yazılı otomobiller ile daha büyük ebatlardaki yeni uyarı levhaları tanıtıldı.

"DİKKAT RADAR ARACI" YAZILI OTOMOBİLLER TANITILDI

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Ünsal, "Sosyal medyada ya da trafikte bazı sürücüler, 'tuzak radar' yapılıyormuş gibi bir algı yaratmış. Böyle bir uygulamamız kesinlikle yok" dedi. Mersin Emniyet Müdürlüğünce, radar denetimlerinin sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesi amacıyla hazırlanan "Dikkat, radar aracı" yazılı otomobiller ile daha büyük ebatlardaki yeni uyarı levhaları tanıtıldı.
UYARI LEVHALARININ EBATLARI BÜYÜTÜLDÜ

İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, radar uygulamalarının "tuzak" olarak algılanmasının önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında radar kontrollerinde kullanılan araçların üzerine büyük boyutlardaki "Dikkat, radar aracı" yazıları yapıştırdı. Ayrıca, hız kontrollerinin yapılacağı bölgelere konulan uyarı levhalarının ebatları da büyütüldü.

AMAÇ, HIZDAN KAYNAKLI KAZALARI AZALTMAK

Radar kontrollerinde amaçlarının ceza yazmak olmadığını vurgulayan Ünsal, hedeflerinin hızdan kaynaklı kazaların en aza indirilmesi olduğunu anlattı.
"DEVLETİN TUZAK KURMA GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ OLAMAZ"

Ünsal, devletin vatandaşlara "tuzak kurma" gibi bir düşüncesinin olmayacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Sosyal medyada ya da trafikte bazı sürücüler, 'tuzak radar' yapılıyormuş gibi bir algı yaratmış. Böyle bir uygulamamız kesinlikle yok. Bulvar ve caddelerdeki kontrollerde her zaman uyarı levhalarımız mevcut oluyor. Daha önceki uygulamalarda koyduğumuz uyarı levhalarının görülme ihtimalinin az olduğu kanaatine vararak, levhaları dikkati çekici olması amacıyla büyütüp genişlettik. Bugünden sonra sürücüler, radar aracına gelmeden 3 kilometre geride, bu levhaları görecek. Levhaların daha da görünür olması için yanlarına duba bırakacağız. Bizler bunu yaparak sürücülere radar uygulaması yaptığımızın bilgisini aktarmak hedefindeyiz. Seyir halindeki araçlarımızı da dikkati çekici bir şekilde dizayn ettik. Amacımız ceza yazmak değil, kazaları azaltmak."

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Emniyet MüdürlüğüRadarDenetim
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