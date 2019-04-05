Sürücüler dikkat! Alanya'da EDS'ler devrede cezalar anında kapınızda

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla Antalya genelinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemleri yeni yayımlanan usul ve esaslara göre yeni eklemeler de yapılarak revize edildi. Bu kapsamda EDS'lerde kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ve mobil ihlal tespit sistemi olmak üzere, toplam 455 adet ihlal tespit sistemi bulunuyor. Trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanılan sistemler ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmeye başlandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 00:35