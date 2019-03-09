TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından 2019 programı kapsamında uluslararası ölçekte organize edilen Grand Prix Alanya bisiklet yarışlarının Alanya-Demirtaş-Alanya etabı bugün gerçekleşiyor. Saat 08.30 itibariyle start alan yarışlar Kızılkule Şelale önünden başlamak üzere Mola Kavşağı, Çimen Otel’i önünden gerçek startla, D-400, Alantur Kavşağı ve Demirtaş’a kadar devam ediyor.
BU YOLLAR KAPALI
Yarış sebebiyle Alanya’da Kuyularönü-İskele ve Rıhtım Caddeleri Mola Kavşağı’ndan Sanayi Kavşağı’na kadar bisikletlilerin geçişleri tamamlanana kadar kapalı kalacak, geçişlerin ardından ise trafik normale dönecek. Öte yandan Sanayi Kavşağı ve D-400 Karayolu üzerinde Alantur Kavşağı’na kadar olan bölüm de yarışlar tamamlanıncaya kadar araç trafiğine kapalı olacak.
Sürücüler dikkat! Alanya'da bu yollar kapalı
Grand Prix Alanya bisiklet yarışlarının Alanya-Demirtaş etabı bugün gerçekleştiriliyor. İşte Alanya’da yarış sebebiyle araç trafiğine kapalı olan yollar
TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından 2019 programı kapsamında uluslararası ölçekte organize edilen Grand Prix Alanya bisiklet yarışlarının Alanya-Demirtaş-Alanya etabı bugün gerçekleşiyor. Saat 08.30 itibariyle start alan yarışlar Kızılkule Şelale önünden başlamak üzere Mola Kavşağı, Çimen Otel’i önünden gerçek startla, D-400, Alantur Kavşağı ve Demirtaş’a kadar devam ediyor.