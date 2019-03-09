Sürücüler dikkat! Alanya'da bu yollar kapalı 

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından 2019 programı kapsamında uluslararası ölçekte organize edilen Grand Prix Alanya bisiklet yarışlarının Alanya-Demirtaş-Alanya etabı bugün gerçekleşiyor. Saat 08.30 itibariyle start alan yarışlar Kızılkule Şelale önünden başlamak üzere Mola Kavşağı, Çimen Otel’i önünden gerçek startla, D-400, Alantur Kavşağı ve Demirtaş’a kadar devam ediyor.

BU YOLLAR KAPALI

Yarış sebebiyle Alanya’da Kuyularönü-İskele ve Rıhtım Caddeleri Mola Kavşağı’ndan Sanayi Kavşağı’na kadar bisikletlilerin geçişleri tamamlanana kadar kapalı kalacak, geçişlerin ardından ise trafik normale dönecek. Öte yandan Sanayi Kavşağı ve D-400 Karayolu üzerinde Alantur Kavşağı’na kadar olan bölüm de yarışlar tamamlanıncaya kadar araç trafiğine kapalı olacak.