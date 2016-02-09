Sürücü neden sigortalatsın

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası uygulamalarını eleştirdi. Sigorta yaptırmanın amacının kaza sonrası oluşacak maddi-manevi hasarların yükünden korunmak olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Kaza yapan sürücü hasarı kendi ödeyecekse niye sigorta yaptırsın ki? Hem zorunlu sigorta yaptıracak, hem de kazada oluşan hasarı kendi ödeyecek. Böyle bir uygulama kesinlikle işlemez. Bu Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Çünkü bir kesim korunurken bir kesim adeta cezalandırılıyor. Bu sistemde sigorta şirketleri öncelikli olarak korumaya alınmış" dedi.

'FAZLA SORUN YAŞANABİLİR'