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Sürücü belgesi (Ehliyet) değiştirme işleminde son gün ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü sürücü belgesi işlemleri ile ilgili online ra​ndevu sistemini hizmete sundu. Ehliyetini değiştirmek isteyen sürücüler online randevu sisteminden faydalanarak ehliyet yenileme işlemleri için ilk adımı atmış oluyorlar. Peki Ehliyet değiştirmede randevu sorgulama işlemi nasıl yapılacak?

Sürücü belgesi (Ehliyet) değiştirme işleminde son gün ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü sürücü belgesi işlemleri ile ilgili online ra​ndevu sistemini hizmete sundu. Ehliyetini değiştirmek isteyen sürücüler online randevu sisteminden faydalanarak ehliyet yenileme işlemleri için ilk adımı atmış oluyorlar. Peki Ehliyet değiştirmede randevu sorgulama işlemi nasıl yapılacak?

24 Ekim 2017 Salı 15:38
Sürücü belgesi (Ehliyet) değiştirme işleminde son gün ne zaman?
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ESKİ tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmeye başlandı. Sürücü belgeleri 5 yıl içerisinde değiştirilebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, sürücü belgesi sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sistemi hizmete açıldı.

Vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (www.surucurandevu.egm.gov.tr​) internet adresinden online randevu aldıktan sonra, il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Gerekli bilgi ve belgeleri hazırladıktan sonra randevu sisteminden başvuru yaparak herhangi bir trafik tescil kuruluşundan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sürücü belgesi randevu sistemi üzerinden giriş yapabilmek için mutlaka bir e-posta adresinin bulunması gerekmektedir. Formda istenen bilgiler eksik veya yanlış girildiğinde başvuru iptal edilecektir.

BAŞVURU NE KADAR SÜRMEKTEDİR?

Başvuru işlemi ortalama olarak 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır. Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı/yazım) sırasına girmektedir.

SÜRÜCÜ BELGEMİ TESLİM ALIRKEN ÜCRET ÖDEYECEK MİYİM?

PTT tarafından adrese gönderilen sürücü belgeleri için herhangi bir ücret ödenmez.

Sürücü Belgesi harç bedeli, sürücü belgesi değerli kayıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet bedelini ilgili banka ve maliye birimlerine ödeme yapıldıktan sonra trafik birimlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Sürücü sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır. Randevunun sürücü sertifikasının geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten sonrasına verilmesi halinde, randevu tarihini beklemeden Trafik Tescil birimine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ehliyet yenileme randevu sorgulama işlemleri için tıklayın


Randevu durumunu kontrol etmek için tıklayın

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Son Güncelleme: 24.10.2017 15:42
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Yenilemede Randevu Nasıl Alınır?Randevu SorgulamaEhliyet
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