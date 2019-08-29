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Son Dakika

Sürücü aynı yayaya iki kez çarptı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosiklet sürücüsü, yolda yürürken çarptığı adam yerde kalınca durup, yardım etti. Motosikletli, yerden kaldırdığı adama, saniyeler sonra ikinci kez çarptı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL 29.08.2019, 21:00 29.08.2019, 21:07 Enes Subaşı
Sürücü aynı yayaya iki kez çarptı
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KAZA, Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralan mevkisindeki kavşakta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü, plakası bilinemeyen motosikletiyle yolda yürüyen adama çarptı. Adamın yere yığıldığını gören sürücü, motosikletinden inip, yardım ederek, ayağa kaldırdı. Adam, yoluna devam ederken, sürücü de motosikletine binip, hareketlendi. Motosikletli kadın, 10 saniye sonra adama yine çarptı. Bu kez sürücü ve adam kazada hafif yaralandı. İkilinin yardımına çevredekiler koştu. Kaza anları, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. 

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