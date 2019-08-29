Sürücü aynı yayaya iki kez çarptı

KAZA, Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralan mevkisindeki kavşakta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü, plakası bilinemeyen motosikletiyle yolda yürüyen adama çarptı. Adamın yere yığıldığını gören sürücü, motosikletinden inip, yardım ederek, ayağa kaldırdı. Adam, yoluna devam ederken, sürücü de motosikletine binip, hareketlendi. Motosikletli kadın, 10 saniye sonra adama yine çarptı. Bu kez sürücü ve adam kazada hafif yaralandı. İkilinin yardımına çevredekiler koştu. Kaza anları, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.