Sürpriz kesinti! Alanya Kerbela'ya döndü
Alanya'da akşam saatlerinde yaşanan su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
ALANYA'DA bu akşam saat 22.00 sıralarında Saray ve Kızlarpınarı mahalleleri ve Damlataş Caddesi'ni kapsayan bölgede su kesintisi yaşandı. Turistik tesisler ve vatandaşlar su kesintisinden mağdur olurken kesintinin 5 binlik ana su deposundaki arızadan kaynaklandığı bildirildi. Kesintinin planlı olduğunu öğrenen vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek "Planlı kesinti yapılacaksa vatandaşlara önceden bildirilmesi gerekirdi. Biz de önlem alırdık. Ancak vatandaşa uyarı yapılmadı. Herkes mağdur oldu" dediler.
ŞAŞMAZ DA TEPKİ GÖSTERDİ
Alanya'nın Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanya'da duyuru yapılmadan sular kesildi. Haberiniz var mı @BocekMuhittin Başkanım. Ulaştığımız yetkili saat '22.00'de keser tamiratı hissettiremeden suyu veririz diye düşündük' dedi. Alanya şuan %100 dolu. Bir duyuru yapmak bu kadar zor mu!" diyerek duruma tepki gösterdi.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:46
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:02
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2