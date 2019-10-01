Sürpriz kesinti! Alanya Kerbela'ya döndü

ALANYA'DA bu akşam saat 22.00 sıralarında Saray ve Kızlarpınarı mahalleleri ve Damlataş Caddesi'ni kapsayan bölgede su kesintisi yaşandı. Turistik tesisler ve vatandaşlar su kesintisinden mağdur olurken kesintinin 5 binlik ana su deposundaki arızadan kaynaklandığı bildirildi. Kesintinin planlı olduğunu öğrenen vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek "Planlı kesinti yapılacaksa vatandaşlara önceden bildirilmesi gerekirdi. Biz de önlem alırdık. Ancak vatandaşa uyarı yapılmadı. Herkes mağdur oldu" dediler.

ŞAŞMAZ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Alanya'nın Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanya'da duyuru yapılmadan sular kesildi. Haberiniz var mı @BocekMuhittin Başkanım. Ulaştığımız yetkili saat '22.00'de keser tamiratı hissettiremeden suyu veririz diye düşündük' dedi. Alanya şuan %100 dolu. Bir duyuru yapmak bu kadar zor mu!" diyerek duruma tepki gösterdi.