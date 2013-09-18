Suriyelilerin yiyecek kavgası: 2 yaralı!

18 Eylül 2013 Çarşamba 23:04
KONYA'da vatandaşlar tarafından verilen yiyecekleri paylaşamayan Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan otogar yanında meydana geldi. İddiaya göre Suriye'de meydana gelen iç savaştan kaçarak Konya'ya gelen ve 1,5 aydır otogar yanındaki çimenlik alanda kurdukları çadırlarda kalan Suriye vatandaşı iki grup arasında verilen yiyecekleri paylaşma konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda iki kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ise tarafları yatıştırmakta zorlandı. Polis ekipleri Suriyeli vatandaşları uzaklaştırmak istediği sırada çevredeki esnaflarda Suriyelilere tepki gösterdi. Esnaflar, 'Bunları burada istemiyoruz. Huzurumuz kalmadı. Yeter artık. Bunlara kötü mü davranmak gerekiyor?' diye sitem etti. Polis aynı olayın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Son Güncelleme: 18.09.2013 23:06