Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Niğde’de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 4’ü ağır 14 işçi yaralandı
GÜNCEL 23.10.2019, 21:34
KAZA, akşam saatlerinde Niğde- Çamardı yolu Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Minibüsün ismi açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2