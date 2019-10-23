banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Niğde’de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 4’ü ağır 14 işçi yaralandı

GÜNCEL 23.10.2019, 21:34
Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
banner404

KAZA, akşam saatlerinde Niğde- Çamardı yolu Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Minibüsün ismi açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#suriyeli #Tarım #Minibüs
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
İmsak 05:46
Güneş 07:06
Öğle 12:47
İkindi 15:49
Akşam 18:18
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545