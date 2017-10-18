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Suriyeli öğrenci arttı

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya'da 2 bin 400 Suriyeli çocuğun eğitim gördüğünü söyledi

Suriyeli öğrenci arttı

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya'da 2 bin 400 Suriyeli çocuğun eğitim gördüğünü söyledi

18 Ekim 2017 Çarşamba 22:57
Suriyeli öğrenci arttı
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SALI Sanayici ve İşadamları Grubu'nun (Salı Grubu) haftalık toplantısı, Grup Başkanı Muharrem Koç moderatörlüğünde Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nde (ATİK) yapıldı. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yüksel Arslan konuk oldu. Antalya'da 1621 eğitim kurumu bulunduğunu belirten Arslan, 17 bin derslikte 444 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, 33 bin öğretmen bulunduğunu söyledi. Arslan, Antalya'da 1280 dersliğe daha ihtiyaç olduğunu, bu sağlandığında tekli eğitim sisteminin oturacağını belirtti.
2400 SURİYELİ ÖĞRENCİYE EĞİTİM
Yüksel Arslan, 2017 yılında 'Hayat Boyu Öğrenme' programı kapsamında 119 bin kursiyerin eğitim aldığını ifade etti. Geçici Eğitim Merkezleri'nde 43 öğretmen vasıtası ile Suriyeli öğrencilere de eğitim verildiğini ifade eden Yüksel Arslan, “Bakanlığımızın yaptığı anketler 100 Suriyeliden 80'nin kalıcı olduğunu söylüyor. 2 bin 400 Suriyeli öğrenciye eğitim veriyoruz. Bu çocuklar da bizim. Onların entegresini sağlamak zorundayız. Ailelerine de çocuklara da eğitim veriyoruz, Türkçe öğretiyoruz" diye konuştu.
EL KONULAN OKULLAR
Arslan, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Antalya'da 17 binaya el konulduğunu söyledi. Bu binalardan 8 tanesinin imam hatip, 9 tanesinin teknik ya da meslek lisesi olarak tahsis edildiğini vurgulayan Arslan, "Aksu'da açtığımız Uçak Bakım ve Motor Teknolojileri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ise Türkiye'ye model oldu. Bu alanda tek" dedi.
'KAÇAK EĞİTİM KURUMLARINA GEÇİT YOK'
2017 yılında yenilenen 'Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne hakkında da bilgi veren Yüksel Arslan, yurt denetimlerine büyük önem verdiklerini, kaçak kurumlara ceza kesildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel ArslanSuriyeli
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