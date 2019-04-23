Suriyeli iş adamından ekonomiye milyonlarca dolarlık katkı

SURİYELİ iş adamı Mahmut Fallaha, Gaziantep'te kurduğu fabrikada pastil üreterek Orta Doğu ülkelerine satıyor.

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan da yaşadıkları yerleri terk ederek güvenli gördükleri bölgelere sığınmak zorunda kaldı. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 300'ün üzerinde Suriyeli iş insanı da kurdukları işletmelerle ekonomik faaliyetlerine devam ediyor. Suriyeli iş adamı Mahmut Fallaha, yaklaşık 4 yıl önce geldiği Gaziantep'te 500 bin dolar yatırımla fabrika kurdu. Fabrikada üretilen pastiller Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

"YAPTIĞIM YATIRIMLA EKONOMİYE KATKI SAĞLADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Fallaha, uzun yıllar Suriye'de yaptığı pastil üretimini Gaziantep'te kurduğu firmayla sürdürdüğünü söyledi. "Ürettiğimiz boğaz pastili yüzde 100 doğal. Vücuttaki ter kokusuna ve boğaz rahatsızlıklarına iyi gelen, ferahlatan bir şeker." diyen Fallaha, şunları kaydetti:

"Şu an üretim yaptığımız fabrikayı yaklaşık 500 bin dolar sermayeyle kurduk. Zamanla büyüdük bir de kozmetik ürünler üreten tesis kurduk. Orada da üretim devam ediyor. 2018 yılındaki ihracatımız yaklaşık 3 milyon dolar. Ürünümüze güveniyoruz. İnşallah iç piyasaya da girmekte kararlıyız. Türkiye piyasasına girmek için gerekli girişimlerde bulunduk. Üretim için gerekli sertifikalarımız mevcut. Ürünlerimiz Türk Standardları Enstitüsü şartlarına uygun. Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Yaptığım yatırımla ekonomiye katkı sağladığım için mutluyum. Şimdi tek arzum en kısa sürede Türkiye piyasasına girebilmek."

Mahmut Fallaha'nın ürettiği pastiller;