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Suriyeli Hude'nin Atatürk sevgisi

Suriye'deki iç savaştan ailesiyle kaçarak 2 yıl önce Türkiye'ye sığınan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Hude Osman, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yazdığı kompozisyonla İzmir genelinde düzenlenen yarışmada ödüle layık görüldü

Suriyeli Hude'nin Atatürk sevgisi

Suriye'deki iç savaştan ailesiyle kaçarak 2 yıl önce Türkiye'ye sığınan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Hude Osman, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yazdığı kompozisyonla İzmir genelinde düzenlenen yarışmada ödüle layık görüldü

08 Kasım 2017 Çarşamba 12:05
Suriyeli Hude'nin Atatürk sevgisi
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HALEP'TEN 2 yıl önce Türkiye'ye gelerek İzmir'e yerleşen Türkmen asıllı ailenin 4 çocuğundan biri olan Hude, Suriye'de yarım kalan eğitimine Boğaziçi Ortaokulu'nda devam ediyor. 

Kısa sürede geliştirdiği Türkçesi ve çalışkanlığıyla öğretmenlerinin dikkatini çeken 13 yaşındaki Hude, çocukluk çağında annesinden öğrendiği Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye'deki eğitimi sırasında daha yakından tanıma fırsatı buldu.
Hude, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konak Belediyesince Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılı kapsamında düzenlenen "Atatürk'ün Çocukları Atatürk'ü Anlatıyor" başlıklı kompozisyon yarışması için öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kompozisyon hazırladı. 

Kompozisyonunda "Atatürk ile tanışma ve birlikte balonla Türkiye'yi gezme arzusunu" dile getiren Hude, jüri tarafından mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kent genelinde 161 öğrencinin katıldığı yarışmada başarısıyla dikkat çeken Hude Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendilerine en zor zamanda sahip çıktığını, ailesiyle beraber sınır kapısından geçip ilk kez Türk topraklarına adım attığı günü hala unutamadığını söyledi. 

Annesinin anlattığı Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kitapları okudukça Atatürk'ün ne kadar değerli bir insan olduğunu fark ettiğini dile getiren Hude, "Türkiye onun sayesinde kuruldu. Onun gibi önemli birisini tanımak çok önemli. Kompozisyon yarışmasına kazanmak için girmedim. Kompozisyonumda Atatürk ile ilgili içimden gelenleri anlattım." diye konuştu.

"Gelecek vadediyor" 

Atatürk'ün çalışkanlığını kendisine örnek aldığını kaydeden Hude, gelecekte yazar olmak istediğini dile getirdi. 
Hude, "Suriye'de kadınların hakkı yok. Atatürk sayesinde Türkiye'de kadınların hakkı var. Suriye'de kadın öğretmenlerimiz yoktu. Kız ve erkek öğrenciler aynı sınıfta beraber oturamazlardı ama burada beraber oturup eğitim alabiliyoruz." diye konuştu. 

Atatürk'ün söylediği "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünü kendisine örnek aldığına işaret eden Hude, şunları kaydetti: 
"Barışı sağlamak istiyorum. Ülkeler kendi çıkarlarını düşünmesin, savaşmasın, barışı düşünsünler. Türkiye'yi çok seviyorum, burası benim ikinci memleketim. Atatürk'ü çok seviyorum. Türkiye'ye biz de sahip çıkmalıyız." 

Türkçe öğretmeni Peri Nur Olgun da Hude Osman'ın Türk diline olan ilgisiyle dikkat çektiğini, yazdığı kompozisyonların gelecek vadettiğini dile getirdi. 

Olgun, "Suriyeli bir öğrenci, Atatürk ile ilgili böyle güzel ve duygulu bir kompozisyon yazınca çok mutlu oldum. Onu diğer öğrencilere de örnek gösteriyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeliAtatürk SevgisiHude
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