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Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa spor salonu üyeliği

Adıyaman'da bir spor salonunun camından içeri baktığı fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olan Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa, spor salonu tarafından ömür boyu ücretsiz üyelik verildi

Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa spor salonu üyeliği

Adıyaman'da bir spor salonunun camından içeri baktığı fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olan Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa, spor salonu tarafından ömür boyu ücretsiz üyelik verildi

09 Ocak 2018 Salı 09:08
Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa spor salonu üyeliği
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ADIYAMAN'DAKİ bir spor merkezine giden üyeler tarafından iki gün önce sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta, Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin'in camdan bakarak içeride spor yapanları izlemesi yer aldı. Fotoğrafı gören işletme sahiplerinden Engin Doğan, Muhammet'i bulup, spor salonuna ömür boyu ücretsiz üye yaptı.

"SPORU SEVMESİNE GEREK YOK, YARDIMCI OLMAMIZ GEREK"
Fotoğrafı görür görmez Muhammet Hüseyin'i üye yapmak istediğini belirten işletme sahibi Engin Doğan, "Öncelikli olarak sosyal medyadan paylaşan üyelerimizden birisiydi. Kışın ortasında, terlikle, sırtında çanta ile dışarıdan spor salonuna bakması... Amacımız kendisini bulup, ömür boyu spor yapma imkânı sunmaktı. Ve bunu yaptık, bunu başardık; şu an aramızda. Bizi arayıp Muhammet'e yardımcı olmak isteyen arkadaşlarımıza da gerçekten teşekkür ediyoruz. Sporu sevmesine gerek yok, hani bu durumda her kimse varsa yardımcı olmamız gerekiyor. Sadece güzel bir şey yaşadık." dedi.

"ÇOK MUTLU OLDUM"
Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Muhammet Hüseyin ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Önünden geçtim, spor yapanlara bakıyordum, sonra beni buldu, yardım etti. Zayıflamama yardım etti. Boyacılık yapıyorum. Suriye'den geldim, sporları güzel. Ağabeylerim bana yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

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