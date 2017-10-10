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Suriye sınırındaki gizemli binaların sırrı çözüldü!

İdlib'de, Hatay sınırının sıfır noktasında inşa edilen binaların gizemi çözüldü. Site halindeki evler yetim çocukların kalması için sivil toplum kuruluşları tarafından inşa edilmiş

Suriye sınırındaki gizemli binaların sırrı çözüldü!

İdlib'de, Hatay sınırının sıfır noktasında inşa edilen binaların gizemi çözüldü. Site halindeki evler yetim çocukların kalması için sivil toplum kuruluşları tarafından inşa edilmiş

10 Ekim 2017 Salı 11:07
Suriye sınırındaki gizemli binaların sırrı çözüldü!
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İDLİB'DE  Hatay sınırının sıfır noktasına inşa edilen site şeklindeki binaların gizemi çözüldü. Site, babalarını savaşta yitirmiş yetim çocukların kalması için sivil toplum kuruluşları tarafından inşa edilmiş.

BİNA BİTMEK ÜZERE

İdlib'in Kah Köyünün kuzeyinde yer alan beton sınıra neredeyse sıfır noktada bulunan binalarda iş makineleri ile işçilerin çalışma yaptığı görüldü. 4-5 katlı 11 blokluk yapı çalışmalarının neredeyse tamamlanmak üzere olduğu göze çarptı.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILDI

Ortasında boşluk bulunan bina kompleksinin, babalarını savaşta yitirmiş çocuklar için çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yetim köyü olduğu öğrenildi.
 

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Son Güncelleme: 10.10.2017 11:09
Anahtar Kelimeler:
ReyhanlıSuriyeİdlibHatay
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