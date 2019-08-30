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Suriye rejimi İdlib'de ateşkes ilan etti

Rusya, Şam rejiminin 31 Ağustos 06.00 itibarıyla İdlib'de saldırı düzenlemeyeceğini duyurdu

GÜNCEL 30.08.2019, 17:17 Enes Subaşı
Suriye rejimi İdlib'de ateşkes ilan etti
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SURİYE rejimi İdlib'de ateşkes ilan etti.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejimi askeri birliklerinin, yarın itibarıyla tek taraflı olarak Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes ilan ettiği duyuruldu.
Açıklamada, "Rusya Tarafları Uzlaştırma Merkezi, durumu istikrara kavuşturmak için Suriye ordusunun 31 Ağustos 06.00 itibarıyla, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes ilan etmesi konusunda anlaştı." ifadelerine yer verildi.
 

#Rusya #Şam
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