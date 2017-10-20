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Sürekli kriz geçiriyor! Hastane odasından ilk görüntü geldi

Astım KOAH teşhisi konulan ve sık sık kriz geçirdiği öğrenilen Ankaralı Turgut'un müşahede altında tutulduğu hastane odasından ilk görüntüler geldi

Sürekli kriz geçiriyor! Hastane odasından ilk görüntü geldi

Astım KOAH teşhisi konulan ve sık sık kriz geçirdiği öğrenilen Ankaralı Turgut'un müşahede altında tutulduğu hastane odasından ilk görüntüler geldi

20 Ekim 2017 Cuma 14:54
Sürekli kriz geçiriyor! Hastane odasından ilk görüntü geldi
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GEÇTİĞİMİZ günlerde  KOAH hastalığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan  Ankaralı Turgut'tan haber var.

GÖRÜNTÜLERİ EKRANA GETİRİLDİ

Astım  KOAH teşhisi konulan  Ankaralı Turgut'un hastane odasındaki ilk görüntüleri Duymayan Kalmasın'da ekrana geldi.

SIK SIK KRİZ GEÇİRİYOR

Hastane masraflarını MSG kartıyla ödeyen  Ankaralı Turgut'un sık sık astım krizi geçirdiği öğrenildi.

EN BÜYÜK KORKUSU SESİNİ KAYBETMEK

Tedavi süresi henüz belli olmayan  Ankaralı Turgut "en büyük korkum sesimi kaybetmek' dedi.

İşte  Ankaralı Turgut'un hastane odasından ilk görüntüler; 

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ANKARAL TURGUTANKARALITurgut
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