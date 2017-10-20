Sürekli kriz geçiriyor! Hastane odasından ilk görüntü geldi

GEÇTİĞİMİZ günlerde KOAH hastalığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan Ankaralı Turgut'tan haber var.
GÖRÜNTÜLERİ EKRANA GETİRİLDİ
Astım KOAH teşhisi konulan Ankaralı Turgut'un hastane odasındaki ilk görüntüleri Duymayan Kalmasın'da ekrana geldi.
SIK SIK KRİZ GEÇİRİYOR
Hastane masraflarını MSG kartıyla ödeyen Ankaralı Turgut'un sık sık astım krizi geçirdiği öğrenildi.
EN BÜYÜK KORKUSU SESİNİ KAYBETMEK
Tedavi süresi henüz belli olmayan Ankaralı Turgut "en büyük korkum sesimi kaybetmek' dedi.
İşte Ankaralı Turgut'un hastane odasından ilk görüntüler;
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