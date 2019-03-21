Süreç başarıyla tamamlandı! Kargo devi konkordatodan çıktı

TAHA Kargo, konkordato sürecinden çıktığını bildirdi. Şirketin verdiği bilgiye göre; 1998 yılında Türkiye'den Irak'a günlük parsiyel taşımacılık hizmetini başlatan Taha Kargo, Türkiye-Irak taşımalarının yüzde 80'ini gerçekleştiriyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha şöyle konuştu:

MAHKEME 3 AYLIK GEÇİCİ SÜRE VERMİŞTİ

"Taha Kargo olarak her zaman dürüst ve güvenilir ticaretten yana tavır aldık. Ticarette karşınıza her şeyin çıkması mümkün. Ama müşterileriniz, paydaşlarınız size inanıyor ve güveniyorsa en zorlu süreçleri atlatabiliyorsunuz. 14 Aralık 2018 tarihinde yaptığımız konkordato başvurusu sonucunda şirketimiz için uygun görülen tedbirler alındı. 3 aylık geçici süre verilmesine ilişkin karar ilgili mahkeme tarafından yayımlandı.

OLUMLU RAPORLAR ŞİRKETE SUNULDU

Performansımızın ve mali değerlerimizdeki olumlu gelişmeler de göz önünde bulundurularak konkordato sürecinin ilerlemesinin beklenmesine ihtiyaç olmadığı, şirketimizin başarıya ulaşacağına dair olumlu rapor tarafımıza sunuldu. 6 Şubat tarihinde İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak, konkordato talebimizin kaldırılması karara bağlandı."